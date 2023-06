Playoff Serie B, il ds del Bari Ciro Polito: “Giocheremo con il sangue agli occhi”

Ai microfoni di Radio Selene arrivano alcune dichiarazioni del dirigente dei pugliesi: “Il valore aggiunto non sono io, ma la carica dei giocatori, daremo tutto”

08-06-2023 17:19

A poche ore dal fischio d’inizio del big match tra Cagliari e Bari arrivano le dichiarazioni del direttore sportivo dei pugliesi Ciro Polito. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 20.30 di questa sera (giovedì 8 giugno) allo stadio Sant’Elia di Cagliari, il ritorno – invece- si giocherà in casa del Bari. Lo scontro è valido per la promozione in Serie A durante la prossima stagione sportiva /2023/24). Tramite i microfoni della frequenza Radio Selene arrivano alcune brevi dichiarazioni del ds del Bari Ciro Polito.

Ecco le parole del ds del Bari: “Daremo tutto, giocheremo con il sangue agli occhi. Sputeremo sul campo fino all’ultima goccia di sudore. Il valore aggiunto non sono io, ma la carica dei giocatori” riporta Tuttomercatoweb.