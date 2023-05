Cesena-Vicenza a Bonacina, Crotone-Foggia a Di Marco, Pordenone-Lecco a Panettella e Virtus Entella-Pescara a Saia

29-05-2023 16:40

Designati gli arbitri per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei plyoff di Serie C, in pratica i quarti di finale, in programma mercoledì 31 maggio. Ecco, qui di seguito, tutte e quattro le assegnazioni:

CESENA-VICENZA (andata: 0-0)

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo

Assistenti: Massimiliano Bonomo-Marco Cerilli

IV Ufficiale: Enrico Maggio

CROTONE-FOGGIA (andata: 0-1)

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino

Assistenti: Antonio Piedipalumbo-Alessandro Antonio Boggiani

IV Ufficiale: Eugenio Scarpa

PORDENONE-LECCO (andata: 1-0)

Arbitro: Claudio Panettella di Bari

Assistenti: Marco Toce-Andrea Bianchini

IV Ufficiale: Antonino Costanza

VIRTUS ENTELLA-PESCARA (andata: 1-2)

Arbitro: Mario Saia di Palermo

Assistenti: Pietro Pascali-Vincenzo Pedone

IV Ufficiale: Andrea Bordin