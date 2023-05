Playoff Serie C, l’Audace Cerignola affronterà il Monopoli

Il vice Antonio La Porta in conferenza stampa parla del Monopoli: “E' un derby, una partita delicata, la affronteremo come le abbiamo affrontate tutte”

12-05-2023 15:22

Dopo la netta vittoria per 3-0 dell’Audace Cerignola contro la Juve Stabia, nel corso del primo turno dei playoff di Serie C, nel corso della solita conferenza post partita, parla mister Antonio La Porta.

Quest’ultimo è il vice di Mister Pazienza, squalificato durante il match. Dopo la vittoria, i pugliesi affronteranno il Monopoli in un derby tutto da vivere. Come riportato da TuttoC, mister Antonio La Porta ha dichiarato: “Sono partite molto delicate sia a livello mentale sia a livello di approccio. Conoscevamo la vocazione della Juve Stabia a giocare con una fitta rete di passaggi. L’avevamo quindi preparata in tal senso. Nessun timore reverenziale verso i playoff? Non dico fosse una incognita, ma comunque tanti dei nostri erano alla prima esperienza in Lega Pro o comunque ci avevano militato poco, ma il gruppo dei grandi ha saputo trascinarli sia nel corso del campionato sia in questa partita. Noi meglio in casa che fuori? Il Monterisi è un valore aggiunto e ce lo teniamo stretto”.

In chiusura un pensiero sul Monopoli: “E’ un derby, una partita delicata, la affronteremo come le abbiamo affrontate tutte, è stata la nostra mentalità crescere step by step, senza pensare tanto a ciò che sarebbe potuto accadere. Bisogna fare i complimenti ai nostri ragazzi”.