Playoff Serie C, le probabili formazioni di Foggia e Lecco: 3-5-2 per Rossi e Foschi

Manca sempre meno al fischio d’inizio dell’andata della finale dei playoff di Serie C: alle 21.30 fischio d’inizio allo stadio Zaccheria di Foggia, la gara di ritorno si giocherà domenica a Lecco

13-06-2023 14:22

Ci siamo: manca sempre meno al fischio d’inizio dell’ultimo atto dei playoff di Serie C. Questa sera, martedì 13 giungo, alle 21.30 allo stadio Zaccheria di Foggia, prenderà il via il big match tra i rossoneri ed il Lecco. Infatti, Foggia e Lecco si affronteranno per i primi 90 minuti della finale d’andata dei playoff di Serie C per ambire alla promozione diretta in Serie B. Ad oggi: Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro sono già in Serie B; manca solo l’ufficialità della quarta squadra di C. Nei prossimi 180 minuti ufficiali si vedrà chi otterrà la promozione.

Come arriva il Foggia

I ragazzi di Delio Rossi, dopo una stagione buona ma non ottima, ai playoff stanno realizzando un piccolo miracolo. I rossoneri sono riusciti, nell’ordine, a pareggiare una gara difficile contro il Potenza, poi a compiere una rimonta storica contro il Cerignola, successivamente a superare il Crotone e – come ultimo incontro – ad eliminare il Pescara del maestro Zeman. I pugliesi sognano l’impresa storica e vogliono tornare in Serie B: ad ostacolare il cammino solo il Lecco di Luciano Foschi.

Come arriva il Lecco

Anche i lombardi hanno disputato una stagione di altissimo livello: dopo il terzo posto in Serie C girone A (pari punti con il Pordenone) ai gironi sono riusciti ad eliminare l’Ancona, lo stesso Pordenone e successivamente il temibilissimo Cesena. A differenza dei pugliesi, i lombardi hanno subito due sconfitte nel corso dei playoff. Il grande merito del Lecco è sicuramente dei giocatori del club lombardo, sarebbe però ingeneroso non menzionare l’esperto Luciano Foschi che – da quando ha preso la panchina del Lecco a settembre – ha realizzato un vero e proprio miracolo.

Ecco, di seguito, le probabili formazioni:

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye. Allenatore: Rossi.

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Enrici, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Ardizzone, Lepore; Buso, Pinzauti. Allenatore: Foschi.