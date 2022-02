Plebiscito sul web per il vero vincitore del derby, e c'è chi sogna

19-02-2022 09:03

Un punto per uno di solito equivale a dire che nessuno ha vinto: il derby tra Juventus e Torino è infatti finito 1-1 ma un vincitore c’è. Si chiama Gleison Bremer, migliore in campo a giudizio unanime di tifosi ed addetti ai lavori. Il difensore granata, alla centesima partita con la maglia del Toro, ha annullato per la seconda volta in un mese (c’era riuscito anche contro la Fiorentina quando il serbo era ancora in viola) Vlahovic, che è stato addirittura sostituito da Allegri.

Solo tre bomber quest’anno hanno fatto gol a Bremer finora

L’attaccante della Juventus si può però consolare in parte. In pochi possono dire quest’anno di aver fatto gol a Bremer (Giroud, Abraham e Osimhen ma con dei distinguo) e il brasiliano ora è diventato il sogno di mercato di tutte le big.

Sui social Bremer incoronato vincitore del derby

Su twitter è un delirio di elogi per Bremer (e sfottò a Vlahovic): “Hanno chiesto a Vlahovic se come anestetico preferisca l’etere o il cloroformio Ha risposto Bremer” o anche: “Se Vlahovic lo hanno venduto a 70, Bremer deve costarne almeno 80″, oppure: “Quando l’attaccante più forte del mondo incontra Bremer l’attaccante è un attaccante nullo”.

Inter, Milan e Juve sognano di comprare Bremer

Tutti lo vogliono, chi lo piglierà? “Bisogna assolutamente prendere Bremer è fortissimo!! Comunque grandissimo Allegri, è riuscito a rovinare anche Vlahovic” oppure: “Skriniar-Bremer-Bastoni e si va alla grande in difesa” e anche: “o viene all’Inter o se arriva un’offerta superiore va in Spagna” e poi: “Se Marotta fa questo colpo avremmo la difesa da top club europeo”

C’è chi scrive: “Dev’essere l’uomo mercato dell’estate in Serie A: Inter e Milan lo devono prendere perché è il difensore che si è rivelato più efficace contro Vlahovic, la Juve lo deve prendere per lo stesso motivo” e ancora: “Comunque se per Botman chiedono più di 20-25 mln io investirei su Bremer: ha già dimostrato tanto e sai di non sbagliare investimento” e infine: “Bremer è il classico difensore con cui andrei in guerra a mani nude e mi sentirei comunque al sicuro”.

