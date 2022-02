Juventus, esplode la delusione dei tifosi: Ora non ha più scuse

18-02-2022 22:46

La Juventus manca un appuntamento importante. I bianconeri pregustano per un’ora la vittoria nel derby contro il Torino ma nella ripresa calano vistosamente con la formazione granata che strappa meritatamente il pareggio grazie a Belotti.

Tanti gli infortuni che hanno condizionato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri ma lo stesso allenatore toscano non è stato esente dalle critiche. “C’era chi esaltava Allegri per le vittorie con Genoa e Salernitana, ma il gioco proposto è sempre stato di questo livello. Due punti in due partite, gran passo in avanti”. Anche Ale è furioso nei confronti del tecnico: “Allegri ha rovinato pure Vlahovic e ancora di più questa Juventus, già mediocre di suo”.

Juve: tifosi contro Dybala

Ancora una volta Paulo Dybala viene fermato da un infortunio. Non solo la difesa della Juve in piena emergenza, nella ripresa anche l’argentino è costretto a dare forfait. Non una prestazione da ricordare la sua e con l’ennesimo stop si alimentano anche i dubbi sul suo possibile rinnovo a fine stagione: “Chissà perché appena ha calciato già sapevo che si sarebbe fatto male”, commenta Guido.

Sono tanti i tifosi che sperano che la Joya non continui la sua avventura in bianconero visto anche l’elevata richiesta di ingaggio: “Spero che sia la pietra tombale sul suo rinnovo”, scrive Alessandro. Mentre Potere scrive: “Paulo io ti voglio tanto bene però pretendere 10 milioni e passa e non riuscire a fare cinque partite di fila senza infortuni un po’ fa arrabbiare”. Giuseppe è molto più severo: “Dybala dall’agosto 2020 è diventato un mezzo giocatore. Per me il rinnovo non è una priorità, soprattutto se non garantisce almeno 45 partite all’anno”.

Altri infortuni: la preoccupazione cresce

A pochi minuti dal fischio d’inizio la Juventus deve rinunciare a schierare Rugani a causa di un problema riportato durante il riscaldamento. Al suo posto va in campo Pellegrini che però subisce un infortunio nel corso del primo tempo e deve lasciare il campo per De Sciglio. Una vera sfortuna per la Juventus che aveva già dovuto rinunciare a Chiellini e Bonucci.

In vista dei prossimi impegni, tra i tifosi bianconeri cresce la preoccupazione visto che c’è anche la Champions la prossima settimana: “In questo modo – scrive Michele – diventa impossibile giocare tre competizioni anche se hai un’ottima rosa. E tutto ciò non fa bene neanche al morale, oltre che alla condizione fisica della squadra”. Mentre c’è chi la prende con ironia come Stefano: “Di questo passo in difesa tocca far entrare Torricelli e Ciro Ferrara”.

SPORTEVAI