Juventus, solo pareggio col Torino. Dybala out, guaio Champions

La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Torino nel derby. Per i bianconeri 12esimo risultato utile consecutivo, ma questa volta non si festeggia. Buon punto per i granata dopo un momento complicato.

Juventus-Torino, il match

Parte meglio il Torino ma la prima vera occasione è della Juventus, con Rabiot che non trova il secondo palo davanti Milinkovic dopo un contropiede perfetto. Al 14′ la sbloccano i padroni di casa: Cuadrado da calcio d’angolo, De Ligt svetta anche su Vlahovic e batte il portiere granata per l’1-0. Statistica curiosa: le ultime nove reti in Serie A per la Juventus sono state segnate da giocatori differenti. Nel resto del primo tempo i ragazzi di Allegri controllano, gli ospiti ci provano ma non fanno male.

Il secondo tempo si apre con un fastidio per Paulo Dybala, che esce dopo appena 8′ di gioco. Al 63′ il Torino pareggia: Brekalo si porta sul fondo e crossa, Belotti in semirovesciata batte Szczesny che non riesce a respingere. Terza rete per il “Gallo” in campionato. Le due squadre si affrontano alla pari fino agli ultimi minuti della sfida. Partita viva fino alla scadere ma il risultato non cambia: è 1-1.

Derby, De Ligt e Belotti ancora protagonisti

Ancora una volta De Ligt a segno nel derby. Il Torino è la prima squadra contro cui il centrale olandese ha trovato il gol in due diversi incontri di Serie A (dopo quella messa a segno nel novembre 2019, la sua prima in assoluto nella competizione).

Quarto gol invece di Belotti alla Juventus, che però non sono serviti a regalare una vittoria al Torino. Il ritorno al gol del “Gallo” è però ovviamente una bella notizia per Juric e anche per Mancini, che spera di averlo al top per gli spareggi Mondiali a fine marzo.

Juventus, Dybala out: guaio Champions

Paulo Dybala è uscito all’inizio del secondo tempo, a quanto pare per un affaticamento muscolare. L’argentino, in panchina, ha adoperato del ghiaccio sul flessore della gamba sinistra. Non una bella notizia per Allegri in vista Champions, con la Juventus che affronterà agli ottavi il Villarreal martedì in trasferta. Dybala però ha rassicurato tutti durante la sostituzione, godendosi il derby serenamente. Probabilmente un cambio precauzionale che fa ben sperare i tifosi bianconeri.

E’ stato un derby storico per la Juventus: è la prima volta dal 2003 che né Bonucci né Chiellini sono scesi in campo. Prima del match si è fatto male anche Rugani. Per la Champions Allegri rischia quindi di dover ridisegnare la difesa, ma le condizioni dei centrali saranno valutate nelle prossime ore.

