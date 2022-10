Pogacar ammette: "Tra due-tre anni potrei calare"

20-10-2022 20:24

Tadej Pogacar è senza ombra di dubbio uno dei ciclisti più forti del panorama mondiale, se non il più forte. Paragonato al “Cannibale” Merckx, all’età di 24 anni può già vantare due trionfi nel Tour de France e tre Classiche monumento. Lo sloveno ha ovviamente ancora le possibilità e la voglia di arricchire il proprio palmares, anche perché gli anni d’oro non dureranno per sempre e questo il cliclista che corre per l’UAE Team Emirates lo sa bene.

Pogacar infatti, intervistato da CyclingTips, ha dichiarato: “Il ciclismo sta andando a ritmi sempre più intensi e oltre all’allenamento va curato ogni minimo dettaglio: dell’alimentazione ho accennato prima, ma poi c’è il sonno. Adesso abbiamo dispositivi come i tracker Whoop che ci dicono che magari abbiamo dormito sei ore e non va bene. Mi piace molto avere tutti questi dati, sia chiaro, ma con uno sport che continuerà ad aumentare la velocità e abbassare drasticamente l’età dei talenti già vincenti, penso che non la carriera in generale, ma il periodo al top di ciascun atleta sarà limitato nel tempo”.

“Secondo me il picco può durare circa sette anni – ammette Pogacar -, io ad esempio non penso che arriverò a farne dieci su questi livelli: ad oggi ho quattro anni di professionismo alle spalle, se fra due o tre la mia forma e i miei risultati cominciassero a calare non mi stupirei più di tanto. 1qual caso, accetterò serenamente che non si può essere sempre il migliore. Ricordo che il mio obiettivo da ragazzino era di poter partecipare a corse come il Tour, vincere anche solo una tappa sarebbe già andato oltre: direi quindi di essere andato ben al di sopra delle aspettative, dunque adesso penso soprattutto a dare il massimo finché riesco e apprezzare quello che riesco a fare e conquistare”.