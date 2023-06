Pogba, messaggio ai tifosi: “Mille volte grazie, torneremo più forti”

Il francese ha dovuto assistere al finale di stagione della Juventus dalla tribuna: “E' stato un anno difficile”

05-06-2023 11:48

Più volte da bordo campo o dalla tribuna che con i compagni in campo. Probabilmente era destino che Paul Pogba guardasse anche il finale di campionato della Juventus da spettatore non pagante. E’ mancato il suo contributo, ma il francese incita la squadra e da Instagram lancia un messaggio ai tifosi della Signora: “Nonostante questa stagione difficile, vi ringrazio tutti mille volte per il supporto nella buona e nella cattiva sorte: torneremo più forti nella prossima stagione”.

A Pogba, effettivamente, non è mai mancato il sostegno. Basti pensare ai boati dello Stadium quando si alzava dalla panchina per scaldarsi e poi entrare in campo. L’anno prossimo, però, il Polpo dovrà dimostrare prima di tutto di essere di nuovo un giocatore sano.