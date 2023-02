Pogba, rientro ancora lontano: niente Spezia e Nantes

Sempre più un caso misterioso il francese, che dovrà saltare anche le prossime partite e che con la Juventus non ha giocato neanche un minuto

18-02-2023 12:59

Caso sempre più misterioso quello di Paul Pogba: il rientro del centrocampista francese della Juventus slitta ancora. Arrivato in estate dal Manchester United, non ha disputato neanche un minuto con la maglia bianconera. Pogba non solo marcherà visita con lo Spezia domani pomeriggio, ma non ci sarà neanche con i connazionali del Nantes giovedì prossimo. Al momento, non c’è una data utile per il rientro, mentre Allegri, la società e i tifosi appaiono sia indispettiti sia impazienti.

In estate era stato classificato come il grande colpo per la Juve. Il suo ritorno a Torino aveva fatto sorridere di nuovo i tifosi dopo l’ultima stagione negativa.