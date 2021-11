Pol Espargarò: "Un buon venerdì"

12-11-2021 20:17

Pol Espargarò ha brillato nel venerdì di prove libere a Valencia, dove ha conquistato il secondo tempo. “Abbiamo avuto una buona giornata oggi. È iniziata sul bagnato e ci sono andato piano con la moto, anche perché puoi finire il tuo weekend nella prima sessione se non stai attento. Nel pomeriggio mi sentivo sicuro con le gomme medie usate”.

“Nel complesso è stata una buona seconda sessione – ha continuato il centauro della Honda – a parte il piccolo incidente che abbiamo avuto, ma ho pensato che qualcosa del genere potesse accadere perché stavo spingendo molto. La pista non era nelle migliori condizioni a causa della pioggia, quindi dobbiamo continuare a lavorare durante la notte per aumentare il nostro livello per le qualifiche. È un buon inizio per il fine settimana e voglio dare ai fan spagnoli un motivo per cui esultare”.

