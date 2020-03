Polemica Ziliani scatena le proteste sui social: Finiscila

La decisione della Juventus di tagliare gli stipendi, accettata dai giocatori, ma anche la situazione economica dell’intera serie A sono finite ancora una volta nel mirino di Paolo Ziliani. Il giornalista ex Mediaset mai tenero nei confronti dei bianconeri ha lanciato ancora una volta i suoi strali scatenano le proteste vibranti e le critiche della gente sui social.

Il Ziliani pensiero1

Dapprima arriva l’attacco su Twitter sul taglio stipendi: “Tutti a lodarlo, ma Agnelli ha pensato solo a sé. I calciatori rinunceranno solo a 1,5 stipendi e 2,5 li riceveranno dopo il 30 giugno, il tutto per ripulire l’impresentabile prossimo bilancio, vero interesse del club. In realtà occorrono tagli maggiori, la Juve ha fatto un danno“.

Il Ziliani pensiero2

Il secondo attacco di Ziliani arriva dalle colonne de Il Fatto Quotiano con un articolo dal titolo “Una serie A cicala che chiede l’obolo“. Dove scrive idealmente ai vari presidenti della Serie A mettendoli di fronte all’evidenza di una crisi debitoria importante riportando varie classifiche di debiti contratti nelle ultime stagioni in cui ovviamente campeggia la Juve in testa. Tirata d’orecchie anche sull’annosa questione delle plusvalenze “fittizie” usate solo per accordare i bilanci e poi le alte cifre spese in tutte Europa dai vari club per le commissioni verso gli agenti.

“Morale della favola – conclude Ziliani – visto che il vostro monte stipendi ammonta a 1,36 miliardi (Juve prima con 294 milioni), perché non ve la cavate da soli? Cosa facevi quest’estate? chiese la formica alla cicala…”

Rabbia social

Il web non ha risparmiato critiche alle parole di Ziliani. “Ma chi è Paolo Ziliani quello che si è trasferito in Portogallo per godersi la pensione e per non pagare le tasse in Italia ??? Che fa come il prete, quando dice ” fai quello che dico io ma non fare quello che faccio io ” ?????” si chiede qualcuno; “È finita sui giornali un pensiero complottista di tifosotti da bar e dei soliti anti-Juve di Twitter, primo tra tutti Ziliani. Che paese regresso…”; “Domanda x #ziliani: Agnelli deve pensare anche alla salute della Juventus per guardare al futuro o deve indebitarsi fino all’osso? Sminuire così un simile gesto è veramente di basso livello giornalistico…”; “Certo che il fegato di ziliani non ne può proprio più”.

SPORTEVAI | 31-03-2020 12:11