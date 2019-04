Polemiche ed espulsioni, il Cagliari rallenta il Torino

Il Torino frena di nuovo: nell'anticipo delle 12.30 della 32esima giornata di serie A i granata pareggiano in casa per 1-1 contro il Cagliari e rallentano la loro corsa verso l'Europa.

La partita è nervosa, nel primo tempo fioccano i cartellini gialli, Ionita colpisce una traversa. Nella ripresa Zaza sblocca al 52', poi viene espulso per proteste al 74': quattro minuti più tardi i sardi pareggiano con Pavoletti. Polemiche in occasione del gol rossoblu, inizialmente annullato per fuorigioco dall'arbitro Banti, poi tornato suoi suoi passi su segnalazione del Var. Mazzarri per protesta abbandona spontaneamente la panchina.

Nel finale, nervosissimo, espulsi anche Pellegrini e Barella. In classifica i granata sono settimi a 50 punti, il Cagliari sale a 37 e vede a portata di mano la salvezza.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 14:58