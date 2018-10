Politano: ecco perchè il 'no' al Napoli

Intervenuto a 'Radio Marte', il procuratore di Matteo Politano Davide Lippi ha confermato l'interesse del Napoli per il suo assistito: "Lo scorso gennaio il Napoli ha fatto di tutto e di più per prenderlo e io ho fatto il massimo per aiutarlo, poi ci sono stati molti problemi col Sassuolo".

"De Laurentiis era anche disposto a spendere una cifra importantissima – rivela il procuratore – per Politano, poi l'operazione non è andata in porto perché il Sassuolo aveva troppo bisogno di lui ed infatti è stato determinante per la salvezza".

Anche in estate il Napoli ci ha provato: "Si sono fatti sotto anche a luglio ma l'Inter si è mossa prima".

Politano si è trasferito all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a giugno 2019, pari a venti milioni di euro.

Con i nerazzurri il classe 1993 ha disputato dieci gare, due in Champions League e otto in campionato, andando a segno in due occasioni.

Prima di approdare al Sassuolo, l'attaccante ha vestito le maglie di Roma, Perugia e Pescara.

