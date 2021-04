Polonara: "Per andare al Preolimpico con la maglia azzurra darei tutto"

Settimana scorsa, Achille Polonara, è stato votato miglior giocatore dell’ultimo turno d’Eurolega, grazie ai suoi 22 punti e 11 rimbalzi contro il Panathinaikos e di 23 punti e 8 rimbalzi contro l’Efes. Il lungo ha però un sogno da inseguire.

Nonostante non sia stato convocato per il Mondiale, l’ala del Baskonia vorrebbe essere a Belgrado con l’Italia per giocarsi il preolimpico.

“Per andare al Preolimpico con la maglia azzurra darei tutto. Vincere con la Nazionale non è come vincere con il club e far parte della squadra è sempre stata una grande emozione. Spero di farcela stavolta, altrimenti sarei comunque il primo tifoso da casa. L’Italia merita di andare alle Olimpiadi”.

OMNISPORT | 08-04-2021 11:49