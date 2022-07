Polonara, svelati i retroscena del “sì” all’Efes

29-07-2022 14:35

Tra i giocatori italiani che hanno cambiato maglia finora nelle ultime settimane, la firma di Achille Polonara è stata certamente una di quelle che ha fatto più rumore.

L’ala italiana infatti, non cambiando città, è passata dal Fenerbahce ai bi-campioni d’Europa dell’Efes, squadra che Polonara non ha avuto esitazioni a scegliere quando gli è stata prospettata l’idea di partire in quintetto il prossimo anno.

“Dopo l’arrivo di Itoudis al Fenerbahçe abbiamo realizzato che non vi era certezza di un determinato ruolo nella squadra ed allora abbiamo iniziato a ragionare, esplorando eventuali opzioni più motivanti ed interessanti. Così abbiamo iniziato a valutare ipotesi differenti” ha raccontato a Eurodevotion Matteo Comellini svelando come l’Efes è arrivato ad acquistare il giocatore battendo la concorrenza della Virtus Bologna.

“L’interesse Virtus era serio e lo abbiamo valutato a fondo, poi è arrivato l’Efes in maniera molto concreta ed a quel punto era questione di scegliere tra un club importante, serio ed ambizioso come Bologna ed i bi-campioni dell’Efes, alla ricerca di un traguardo storico come il “threepeat”. Trovato l’accordo con il Fener per uscire, si è optato per l’Efes di Ataman” ha proseguito l’agente di Polonara.

“Se ti chiama Ergin Ataman, campione per due anni consecutivi, e ti dice che ti vuole come 4 titolare in un quintetto con Larkin, Micic, Clyburn e Zizic diventa veramente difficile scegliere qualunque altra opzione, senza nulla togliere alla serietà ed al valore della proposta Virtus”.