Pordenone: Tesser è stato esonerato

La pesante sconfitta per 4-1 contro il Brescia nell’ultima giornata di Serie B è costata la panchina ad Attilio Tesser. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, come annunciato dallo stesso club friulano in una nota.

Queste le parole del presidente Mauro Lovisa: “La società si deve prendere sempre le sue responsabilità, nei momenti positivi come in quelli negativi. Dover cambiare allenatore è una sconfitta per tutti, in primis per la Società e chiaramente per me, ma siamo arrivati a questa scelta, certamente non facile, per dare una scossa forte dopo un periodo troppo lungo senza risultati. Ringraziamo e ringrazieremo sempre Attilio per lo spessore umano e la professionalità dimostrata in ogni occasione”.

Il Pordenone è attualmente quindicesimo in classifica, a due punti dalla zona playout.

OMNISPORT | 03-04-2021 10:53