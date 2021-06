Porsche European Open di Amburgo aperto al pubblico

Il Porsche European Open di golf, in programma ad Amburgo dal 5 al 7 giugno e valido per il tour continentale, potrà avere 2000 spettatori al giorno. L’ha deciso l’Eurotour in accordo con le autorità tedesche, in vista di un torneo che rappresenterà l’ultima possibilità, per i golfisti dell’European Tour non ancora qualificati, di staccare uno dei dieci pass a disposizione per lo US Open in calendario dal 17 al 20 giugno a La Jolla, in California. “Rivedere il pubblico sul circuito sarà sensazionale”, ha detto il beniamino di casa Martin Kaymer.

OMNISPORT | 01-06-2021 14:39