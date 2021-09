Porto, Conceição fiducioso per il Liverpool: “Abbiamo una possibilità”

Dopo aver pareggiato all’esordio con l’Atletico Madrid, il Porto vuole continuare a macinare punti in Champions League fermando anche il Liverpool di Klopp, avversario domani sera all’Estádio do Dragão.

“Rappresentiamo un club storico, che ha fatto bene in Champions League, ma la storia e il passato non giocano. L’identità del Liverpool, come la nostra, non è cambiata. Affronteremo un avversario che per me, in alcuni momenti della partita, è la squadra più forte del mondo” ha sentenziato in conferenza stampa Sergio Conceição.

“Sta a noi contrastare la sua forza e mettere in luce le debolezze. Domani affronteremo un grande Liverpool ma credo che abbiamo una possibilità” ha affermato l’allenatore lusitano il quale, molto probabilmente, domani dovrà fare a meno di un giocatore cardine in difesa.

“Pepe? La situazione non è buona. Non si è allenato oggi, vedremo domani. Sarà in dubbio fino all’ultimo. Ovviamente che ci sia o meno fa una grande differenza. Non che gli altri siano meno forti, ma lui è un giocatore di grande esperienza e in queste partite è fondamentale avere uomini così in un reparto così importante” ha spiegato l’ex giocatore di Inter e Lazio.

