Portogallo, la serataccia di Ronaldo: l'esclusione, la rabbia dei tifosi e Georgina

Il miglior Portogallo dei Mondiali e uno dei più belli di sempre ha demolito la Svizzera agli ottavi con un netto 6-1. Ma le notizia non è tanto l’ampio trionfo contro gli elvetici, ma l’esclusione di Cristiano Ronaldo: i lusitani, senza l’ex Juve, hanno dato spettacolo. Specialmente il sostituto di CR7: Ramos ha realizzato una tripletta, condita con un assist. Adesso, il posto da titolare non glielo può levare nessuno, nemmeno il cinque volte Pallone d’Oro.

Tutti felici nel Portogallo, un po’ meno Cristiano Ronaldo. A fine match, con tutti i giocatori festanti sotto lo spicchio dei tifosi, il 37enne ha abbandonato il campo. E la faccia è quella di chi non è troppo contento. Ronaldo avrebbe voluto realizzare la prima rete in una fase a eliminazione diretta nella Coppa del mondo, ma tutto è rimandato alla sfida col Marocco. Sempre se giocherà, e in caso dalla panchina. Anche perché non è stato bocciato solo dal ct Santos, ma anche da tanti tifosi, stanchi dell’atteggiamento del bomber.

A rincarare la dose ci ha pensato anche la compagna Georgina sui social, con un post particolare: “Congratulazioni Portogallo. Mentre gli 11 giocatori cantavano l’inno tutti gli obiettivi erano su di te (il riferimento è per Cristiano Ronaldo, ndr). Peccato non aver potuto godere del miglior giocatore del mondo durante tutti i 90 minuti. I fan non hanno smesso di reclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando (Santos, ndr) continuino mano nella mano e ci facciano vibrare ancora una notte”.

Intanto, dalla Spagna, hanno dato per certo il trasferimento di Ronaldo all’Al-Nassr per 200 milioni di stipendio l’anno. L’ex Juve però, parlato brevemente coi media anche del suo futuro, ha smentito tutto: “No, non è vero“, ha tagliato corto l’ex United, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse davvero tutto fatto. Escluso e dal futuro incerto, non è certo un buon momento per Ronaldo.