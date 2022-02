Possibile ritorno in Premier League per Mario Balotelli

28-02-2022 23:47

Mario Balotelli sta vivendo la sua ennesima nuova vita calcistica in Turchia, dove con la maglia dell’Adana Demirspor allenato da Montella, ha ritrovato le motivazioni e, soprattutto, prestazioni. Super Mario, che continua a sognare la chiamata in nazionale per i playoff di fine marzo, non si è ancora rassegnato del tutto e sta provando a dare un ultimo grande colpo di coda alla propria carriera.

Il Daily Star parla di un possibile ritorno in Premier League di Balotelli, campionato che conosce bene avendo vestito le maglie di Liverpool e soprattutto di Manchester City, che ha portato alla vittoria del primo titolo della propria storia sotto la guida di Mancini.

Ora, per Balo ci sarebbe il Fulham in caso di promozione dalla Championship, anche in previsione di una possibile partenza di Mitrovic.

OMNISPORT