Posticipo di lusso a Busto Arsizio

Pro Patria

Fondata nel 1919, la Pro Patria è compagine dal passato illustre.

Il club di Busto Arsizio ha disputato 12 campionati di Serie A (4 in più del Sassuolo giusto per rendere l’idea) e 13 in Serie B. La nota stonata? L’ultima presenza dei Tigrotti in Serie B risale alla stagione 1965-66, quando i biancoblù si piazzarono diciottesimi a -1 dalla salvezza.

Juventus U23

Nata nel 2018 e allenata da Lamberto Zauli, che ai tempi del Vicenza era detto lo Zidane della Serie B, la Juventus U23 è la seconda squadra della Juventus.

A dispetto dell’inesperienza (inevitabile data l’età dei suoi giocatori) e alla recente costituzione, la Juventus U23 (che per regolamento non può giocare la Coppa Italia e non potrebbe partecipare alla serie A) nel giugno del 2020 ha battuto la Ternana nella finale della Coppa Italia di Serie C.

Veniamo all’attualità

Reduce dalla sconfitta di Grosseto, la Pro Patria è sesta con 50 punti: titolare della miglior difesa del campionato, l’undici lombardo ha prenotato un biglietto per i playoff.

Cedendo in casa alla Pergolettese, la Juventus U23 ha mancato l’appuntamento con il terzo successo di fila ed è rimasta bloccata a quota 46: i bianconeri, che peraltro devono recuperare 2 incontri, sono ottavi.

La nostra opinione sul match di lunedì pomeriggio

All’andata si è imposta 3-1 la Juventus U23; questa volta ci attendiamo una buona prestazione dell’undici lombardo.

OMNISPORT | 28-03-2021 19:57