Pozzecco indica la strada: "In campo sereni"

Gianmarco Pozzecco, coach della Dinamo Sassari, ha parlato alla vigilia della finale di Fiba Europe Cup contro Wurzburg. "E' la numero 1 del ranking, quindi parte favorita. Nella mia testa no, perché io nutro grande stima e fiducia nei miei giocatori e credo che siamo alla pari. La nostra avversaria ha una conoscenza cestistica elevatissima, ha grandissimi tiratori e gioca molto bene di squadra, e questa è la cosa più complicata da affrontare in questo momento nella pallacanestro oggi. Quindi sarà una battaglia, perché immagino due squadre che giocano forte 5 contro 5 e noi dovremo essere capaci quanto loro a giocare di squadra".

"Per preparare questa partita dal punto di vista psicologico ci sono due possibilità: cercare di caricarli perché giochiamo una partita estremamente delicata, oppure proprio perché si tratta di una partita delicata cercare un po’di stemperare. Ieri in allenamento un po’ ho percepito questo normale e logico nervosismo pre finale. Avremo bisogno di tutto il supporto del pubblico che potrà essere fondamentale per togliere quell’impasse iniziale che potremmo avere soprattutto giocando in casa. Secondo me Wurzburg sarà un po’ più rilassata rispetto al fatto di giocare la prima finale in casa. Vorrei vedere i miei giocatori sereni, posto che è pur sempre una finale e che quindi ci sarà grande carica emotiva e una serenità assoluta è impossibile ottenerla. Mi piacerebbe che andassero in campo senza sentire eccessivamente la pressione".

SPORTAL.IT | 23-04-2019 12:54