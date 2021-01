Prada Cup: il programma potrebbe cambiare dopo il forfait di American Magic

La scuffiata dell’AC75 degli States ha avuto delle conseguenze importanti e i danni subiti sono tali che sembra proprio inevitabile che la barca possa competere direttamente solo dalle semifinali della citata Prada Cup (29 gennaio-2 febbraio).

La competizione che mette in palio un posto nella Finale di America’s Cup (dal 6 marzo) contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand potrebbe quindi cambiare in relazione a quanto è accaduto all’equipaggio di American Magic, nell’ultima regata andata in scena nelle acque neozelandesi.

Si dovrebbe gareggiare solo venerdì 22 e domenica 24 gennaio tra Luna Rossa e Ineos UK e lo scontro diretto tra loro sarà decisivo per stabilire chi andrà direttamente nell’atto conclusivo di questa competizione (13-22 febbraio). Vi potrebbe anche essere un anticipo della sfida tra l’equipaggio italiano e quello britannico a sabato, vista l’assenza di American Magic. Si è quindi in attesa di comunicazioni ufficiali.

