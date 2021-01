Premi AIPS, Lewandowski e Iga Swiatek votati atleti dell'anno 2020

I giornalisti sportivi della sezione continentale Europa dell’Associazione Internazionale Giornalisti Sportivi hanno deciso chi, secondo loro, era degno di diventare atleta maschile e femminile dell’anno. In entrambi i casi, ha vinto un atleta polacco. Per gli uomini ha vinto il Bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski, campione di Germania e D’Europa e vincitore di praticamente tutti i premi calcistici individuali dell’anno. Per le donne a trionfare è stata Iga Swiatek, campionessa di Tennis, che nel 2020 ha conquistato il suo primo Slam della carriera, il Roland Garros, Open di Francia.

Hanno votato giornalisti di 43 paesi, per l’Italia il vicepresidente Ussi, Gianfranco Coppola.

OMNISPORT | 05-01-2021 21:16