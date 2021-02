Premier, Gerrard non dimentica: "Torres mi ha spezzato il cuore"

L’allenatore dei Rangers Steven Gerrard, ex bandiera e capitano del Liverpool, ha commentato il suo stato d’animo quando Fernando Torres decise di trasferirsi al Chelsea: “Ricordo bene quel momento perché non fu facile. Ero devastato quando Torres se ne andò. A quel punto, abbiamo lavorato duramente per colmare il divario e continuare a lottare al vertice. Avevamo la sensazione che stessimo progredendo rapidamente, ma poi in un momento chiave per la squadra ci è stato portato via un grande giocatore. Ci è voluto tempo per affrontare questo problema”.

Quando lo spagnolo ha cambiato maglia, Gerrard ha sofferto molto: “Sinceramente quando giocavo con Torres ricordo che anche io segnavo tanto. Eravamo al top e io mi sentivo al massimo. Capisco bene che ogni calciatore abbia una situazione diverse, sogni e desideri e non tutti sono ragazzi del posto che amano il club incondizionatamente. Lo capisco e lo rispetto, ma fa male quando qualcuno se ne va. Mi dispiace che io e Torres non abbiamo avuto modo di giocare a lungo insieme. Lui è andato al Chelsea e mi ha spezzato il cuore“.

16-02-2021