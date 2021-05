Premier: il Liverpool chiude 3°, il Chelsea ringrazia il Leicester

Ultima giornata di Premier League che non poteva non regalare emozioni. Solo il Liverpool, tra le pretendenti per andare in Champions league, è riuscito a vincere, battendo il Crystal Palace 2-0 con la doppietta di Mané e terminando in 3° posizione. Il Chelsea invece cade contro l’Aston Villa 2-1, ma grazie alla sconfitta del Leicester i Blues ottengono il 4° posto e la qualificazione Champions.

Nulla da fare quindi per le Foxes, che passano due volte in vantaggio con la doppietta di Vardy ma vengono poi travolti da Kane e Bale: il Tottenham si impone 2-4. Leicester in Europa League insieme al West Ham, autore di una grande stagione. Settimi gli Spurs, solo ottavo l’Arsenal.

OMNISPORT | 23-05-2021 20:48