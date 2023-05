I Gunners si sono imposti sul campo dei Magpies.

07-05-2023 20:12

L’Arsenal non molla la Premier League: la squadra di Arteta ha battuto per 2-0 il Newcastle in trasferta, rispondendo al Manchester City vittorioso sabato e restando ad un punto di distacco dalla squadra di Guardiola, che ha però una partita in meno.

I Gunners si sono imposti per 2-0 sui Magpies secondi in classifica grazie al gol di Odegaard al 14′ del primo tempo e all’autorete di Schar al 71′ salgono a 81 punti e continuano a sperare nel titolo.