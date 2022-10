Premier League, 13° giornata: vincono Leicester e Fulham

23-10-2022 18:15

Nella giornata di oggi la Premier League è scesa in campo per la 13° giornata. Ieri quasi tutte le big sono scese in campo, ma lo spettacolo è assicurato in ogni caso a iniziare dalla bella vittoria del Leicester City, in trasferta, per 4-0 contro il Wolverhampton. Di Tielemans, Barnes, Maddison e Vardy le reti delle Foxies.

Anche l’Aston Villa ne fa 4 al Brentford, mentre il Southampton riesce a fermare la corsa dell’Arsenal di Mikel Arteta sull1-1.

3-2 è invece il punteggio col quale il Fulham riesce a vincere in casa del Leeds United. Al momento in campo Tottenham contro Newcastle.