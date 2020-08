Premier League 2019/20: De Bruyne il giocatore dell'anno

In campionato il suo Manchester City non è mai stato in grado di riuscire ad impensierire lo schiacciasassi Liverpool, ma la cosa non gli ha impedito di imporsi come migliore giocatore in assoluto del torneo.

Kevin De Bruyne è stato infatti nominato ‘Player of the Season’ della Premier League. Il centrocampista belga, ha impreziosito la sua annata con 13 goal realizzati e 20 assist, cosa quest’ultima che gli ha consentito di eguagliare il record stabilito dalla leggenda dell’Arsenal, Thierry Henry, nella stagione 2002/03.

Il fuoriclasse del Manchester City è il terzo giocatore belga a riuscire a fare il suo il riconoscimento negli ultimi nove anni, dopo Vincent Kompany (stagione 2011/12) ed Eden Hazard (2014/15).

Il premio è stato assegnato con i voti dei tifosi combinati a quelli dei 20 capitani delle compagini di Premier e di una giuria di esperti.

De Bruyne ha avuto la meglio su Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson (che nei giorni scorsi era stato nominato miglior giocatore della Premier League dalla Football Writers’ Association), Danny Ings, Sadio Mané, Nick Pope e Jamie Vardy.

Il riconoscimento ottenuto servirà magari a lenire l’amarezza per la clamorosa eliminazione dalla Champions League patita dal Manchester City sabato sera per mano del Lione.

Dopo il triplice fischio finale della sfida di Lisbona, il campione belga non ha infatti nascosto la sua profonda delusione.

“In questa stagione abbiamo perso FA Cup, Champions League e Premier League. Il Manchester City dovrebbe sempre fare del suo meglio, adesso dobbiamo solo prenderci del tempo per riflettere”.

OMNISPORT | 16-08-2020 15:55