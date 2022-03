Premier League, 30° giornata: vincono Leicester e Tottenham

20-03-2022 20:25

Nella giornata di oggi si sono giocate alcune partite valide per la 30° giornata di Premier League. Ricordiamo che la gara tra Watford ed Espanyol è stata posticipata dato l’impegno dei Toffies in FA Cup.

Vince il Leicester City contro il Brentford per 2-1. Le reti Castagne e di Maddison per le Foxies, ospiti che trovano il gol della bandiera con Wssa al minuto 85.

Vince anche il Tottenham di Antonio Conte, che si impone per 3-1 sul West Ham. Per gli Spurs un autorete di Zouma all’8′ e una doppietta del coreano Son al 24′ e all’88’. A rete Benrahma per il momentaneo 2-1 degli Hammers.

