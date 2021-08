Premier League, 74 anni dopo il Brentford batte Arsenal

Inizia con il piede storto la Premier League per l’Arsenal: i Gunners escono infatti sconfitti nella gara d’esordio in campionato contro la matricola Brentford, tornata nel massimo campionato inglese 74 anni dopo l’ultima volta.

I londinesi subiscono l’intraprendenza dei padroni di casa, che con un goal per tempo, ottengono una vittoria storica al Brentford Community Stadium. Il vantaggio arriva al 22′ su svarione della difesa ospite: Sergi Canós riceve palla al limite dell’area, se la sistema sul destro e con un tiro a giro batte Leno.

Nel secondo tempo il raddoppio che suona come una sentenza per i Gunners, molto imprecisi sotto porta: su lunga rimessa laterale di Sorensen, Pablo Marí commette un altro errore, consentendo a Norgaard, ex meteora della Serie A con la maglia della Fiorentina, di arrivarci di testa e di firmare il raddoppio.

L’Arsenal prova a scuotersi nel finale, con Xhaka che mette di poco a lato dalla distanza e Pepé che costringe Raya, il portiere delle Api, a deviare in calcio d’angolo. Dopo 5 minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine dell’anticipo della 1ª giornata di Premier League e la storica vittoria dei The Bees.

