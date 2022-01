Premier League, Benjamin Mendy del City rilasciato su cauzione

07-01-2022 18:10

Non è di certo una bella situazione per Benjamin Mendy, difensore del Manchester City ma sulla cui testa pendono ben 7 capi di imputazione relativi a violenze sessuali nei confronti di 5 donne differenti. Il difensore è stato scarcerato oggi su cauzione e posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell’inizio del processo che sarà in estate, il 27 giugno o l’1 agosto. Il provvedimento è stato emanato dal tribunale di Chester, lo stesso davanti al quale Mendy dovrà comparire il 24 gennaio in occasione della prossima udienza.

In carcere da fine agosto, Mendy non potrà lasciare il proprio domicilio ne avere alcun tipo di contatti con le sue accusatrici.

OMNISPORT