Premier League: buona la prima per l'Arsenal

05-08-2022 23:18

Comincia bene la Premier League 2022-2023 per l’Arsenal. Nella partita della prima giornata, giocata a Londra a Selhurst Park, i Gunners hanno battuto in trasferta il Crystal Palace per 2-0. A segno Gabriel Martinelli al 20’, poi un autogol di Guehi all’85’ ha siglato il risultato. Nella prima rete il brasiliano ha sfruttato una sponda di Zinchenko, inseritosi dalle retrovie, per battere il portiere avversario Vicente Guaita. Per l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta non poteva esserci battesimo migliore in questa stagione nel massimo campionato inglese.