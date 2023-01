Premier League, Cancelo potrebbe lasciare il City: anche la Serie A su di lui

13-01-2023 21:39

Joao Cancelo non è più un titolare fisso nel Manchester City, e ora il terzino portoghese ex Inter e Juve starebbe iniziando a pensare a trovarsi una nuova squadra. Come ha scritto oggi The Telegraph in Inghilterra, il terzino lusitano avrebbe infatti già ricevuto diverse chiamate da Spagna, Francia r Germania durante la sessione di mercato appena cominciata.

Secondo il tabloid britannico ci sarebbe anche il ritorno di fiamma dell’Inter di Simone Inzaghi, che potrebbe presto perdere l’olandese Denzel Dumfries, anche lui con molte richieste in giro per l’Europa.

