Premier League: City ko in casa, Chelsea solo in testa, United travolgente

30-10-2021 19:39

Clamorosa sconfitta casalinga del Manchester City, battuto per 2-0 dal Crystal Palace, i gol sono stati di Zaha al 6’ e Gallagher all’88’. Il Chelsea invece a Newcastle per 3-0 con doppietta di James al 65’ e al 77’ e rigore di Jorginho all’81’ ed è solo in testa approfittando del 2-2 del Liverpool ad Anfield col Brighton. 3-0 anche per il Manchester United sul campo del Tottenha, Cristiano Ronaldo al 39′ dà il via alla goleada, nella ripresa a segno anche Cavani e Rashford. Questi gli altri risultati odierni della decima giornata di Premier League: Leicester-Arsenal 0-2, Burnley-Brentford 3-1, Watford-Southampton 0-1.

OMNISPORT