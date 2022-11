Premier League, Cristiano Ronaldo in uscita dallo United: due squadre su di lui

20-11-2022 14:19

Secondo quanto riportato, il Manchester United sta cercando di tagliare i ponti con Cristiano Ronaldo dopo l’intervista esplosiva rilasciata questa settimana. Lo United ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che sta prendendo “misure appropriate in risposta alla recente intervista di Cristiano ai media”.

Questo ha alimentato le speculazioni sul fatto che il suo contratto, che scadrà a fine stagione, sarà strappato già a gennaio.

Il Mirror sostiene che il Chelsea èsiapronto a riaccendere l’interesse per Cristiano Ronaldo a gennaio, mentre le cronache italiane hanno messo in relazione anche la Fiorentina con il cinque volte Pallone d’Oro.

Il proprietario dei Blues Todd Boehly era interessato al 37enne già nel corso dell’ultima finestra di trasferimento, ma alla fine non si è concretizzato nulla. Tuttavia, dopo l’inizio a rilento della stagione e l’uscita di scena dell’allenatore Thomas Tuchel, il Chelsea potrebbe tornare a interessarsi del portoghese.

Secondo Calciomercatoweb, anche la Fiorentina potrebbe muoversi a gennaio, con il ricco proprietario Rocco Commisso pronto a offrirgli un accordo che lo manterrebbe comunque ad alti livelli.