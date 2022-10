Premier League, De Zerbi esce indenne da Anfield

01-10-2022 18:46

Tutt’altro che anonimo l’esordio in Premier League di Roberto De Zerbi, che dopo una manciata di minuti induce il Brighton a sognare il colpaccio ad Anfield: è il 17′ e Trossard ha già siglato due reti in diagonale.

La rimonta dei Reds è furibonda e si concretizza con la doppietta di Firmino e l’autogol cui è costretto Webster, siamo al 63′: gli ospiti però non demordono e il belga diventa il terzo calciatore, dopo Ndlovu del Coventry ed Arshavin dell’Arsenal, a infilare tre reti a domicilio ai Reds da quando è nata la Premier League, Brighton ancora a +4 sul Liverpool in classifica.

L’ex allenatore di Sassuolo e Shakthar ha così commentato la prestazione dei suoi: “Sono molto contento, abbiamo creato tante opportunità pe andare in gol. Potter ha il merito di avermi lasciato una grande squadra. Trossard? Quando è andato in Nazionale, gli ho mandato un messaggio dicendo che per me potrebbe fare più reti”.

Questi gli altri risultati odierni di Premier League

Arsenal-Tottenham 3-1

Bournemouth-Brentford 0-0

Crystal Palace-Chelsea 1-2

Fulham-Newcastle 1-4

Southampton-Everton 1-2