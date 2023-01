Premier League, frenata Arsenal

03-01-2023 23:21

Si chiude a 7 vittorie la striscia di successi dell’Arsenal, che non riesca a segnare al Newcastle davanti al proprio pubblico.

La formazione di Arteta preme a lungo, ma i ‘Magpies’ non devono domandare a Pope miracoli: per il Newcastle, migliore difesa del lotto, e terza della classe, è il 13^ risultato utile: i londinesi si portano a +8 sul Manchester City, di scena giovedì contro il Chelsea. Le squadre hanno mostrato qualche limite in attacco: si sono viste le assenze di Gabriel Jesus e Isak, infortunati. Intanto Ten Hag vola a +5 su Conte: i ‘Red Devils’ calano il tris sul Bournemouth con Casemiro, Shaw e Rashford; se al Fulham basta il gol di Mitrovic per superare a domicilio il Leicester, il Brighton di De Zerbi regala un poker spettacolare in casa Everton. L’ex squadra di Potter va in gol con Mitoma, Ferguson, March e Gros.