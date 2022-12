Premier League, il Chelsea si sbarazza del Bournemouth

27-12-2022 22:05

Al rientro in Premier League i ‘Blues’ cercano di rimettersi sui binari della classifica che più competono loro: sono di Havertz e Mount le reti che stendono il Bournmouth nei primi 45′; ciò significa 7^ posto in coabitazione con il Brighton, allenato in precedenza proprio da Potter, la zona Champions League è a -6.

Graham Potter esprime moderata soddisfazione per la vittoria: “Faccio i complimenti alla squadra, non eravamo sicuri di come sarebbe andata con questa lunga sosta e i ragazzi impegnati al Mondiale che tornavano da posti diversi; è stata una partita molto buona, in campo si è visto quello che abbiamo preparato: ora dobbiamo continuare su questa strada. Non so quanto sia grave l’infortunio di James, lui ha grande qualità”.

Fa da contraltare Gary O’Neil: “Dopo un inizio esitante, la squadra si è fatta valere; non è facile reagire a un 2-0 in casa del Chelsea. Proveremo a migliorare la squadra con la sessione di calciomercato”.