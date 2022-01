Premier League: il City si salva a Southampton, nello United CR7 ancora a secco

22-01-2022 20:58

Questi i risultati odierni della ventitreesima giornata del campionato inglese: Everton-Aston Villa 0-1, Brentford-Wolverhampton 1-2, Leeds-Newcastle 0-1, Manchester United-West Ham 1-0, Southampton-Manchester City 1-1. I Citizens di Pep Guardiola rallentano in testa alla classifica: vanno in svantaggio dopo 7 minuti per un gol di Walker-Peters poi pareggiano al 65’ con Laporte. Nei Red Devils invece Cristiano Ronaldo resta ancora a secco, il gol vittoria lo siglia Rashford al 93’.

OMNISPORT