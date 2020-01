Premier League, il Liverpool non si ferma più

La marcia in Premier League del Liverpool non si ferma più. I Reds si sono sbarazzati anche dello Sheffield United (2-0, reti di Salah e Manè), mantenendo un vantaggio di 13 punti sul Leicester, secondo in classifica.

La squadra allenata da Klopp sta sbriciolando una serie innumerevoli di record in Inghilterra. Ha conquistato, ad oggi, 19 vittorie su 20 gare disputate, senza mai perdere un match. Ha segnato 49 reti, subendone solo 14 (miglior difesa del torneo). Il Liverpool non vince la Premier League dal 1990, esattamente 30 anni fa.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 07:33