Premier League, lo United ci prova per Joao Felix

05-01-2023 13:24

Il Manchester United continua ad essere al centro di numerose speculazioni per la finestra di trasferimento di gennaio. La squadra di Erik ten Hag sarà probabilmente attiva nel mercato invernale dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

Lo United è in lizza per un piazzamento tra le prime quattro, ma vuole rinforzare la squadra a gennaio per aumentare le proprie possibilità di tornare in Champions League.

Il Manchester United è ancora lontano dal raggiungere un accordo con l’Atletico Madrid per il prestito di Joao Felix, con i Red Devils disposti a offrire solo 4 milioni di euro per il prestito oneroso (3,5 milioni di sterline), come riporta Relevo.

Secondo il rapporto, l’Atleti vuole 12-13 milioni di euro (10,6-11,4 milioni di sterline) per il 23enne attaccante portoghese. Non sono mancati club interessati a Felix, tra cui l’Arsenal, ma lo United è decisamente in vantaggio per un attaccante, in uscita dal Wanda Metropolitano.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE