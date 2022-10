Premier League, Man City: presto un nuovo contratto per Haaland

02-10-2022 12:33

Erling Haaland ha avuto un inizio straordinariamente prolifico in Inghilterra con il Manchester City. Già prima del derby di oggi con il Manchester United, Haaland ha segnato 14 gol in 10 presenze in tutte le competizioni con il City da quando si è trasferito Oltremanica.

Il norvegese si è unito al City dal Borussia Dortmund a giugno con un contratto di cinque anni, con gli Sky Blues che hanno vinto la concorrenza di tutti i principali club europei.

Visto il grande inizio, i campioni d’Inghilterra sono già pronti a offrirgli un nuovo e migliore contratto, come riporta il Daily Star.

In passato il City ha anticipato la revisione dei contratti per rinforzare la posizione dei giocatori chiave prima che diventassero obiettivi di trasferimento per i rivali e farà lo stesso con il suo attaccante di punta, sperando che possa mantenere questi livelli.

Haaland è già uno dei giocatori che guadagnano di più al City, insieme a Kevin De Bruyne, e percepisce circa 375.000 sterline a settimana.

Il City potrebbe decidere di aumentarlo con un prolungamento già nel mese di maggio 2023, mentre si dice che il Real Madrid abbia intenzione di fare un nuovo tentativo per lui nel 2024, quando potrà far scattare la sua clausola rescissoria.