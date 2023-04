Pari punti per le due formazioni, il West Ham viene condannato dalle doppiette Wilson e Joelinton non esce dalla zona pericolosa

05-04-2023 23:20

Terminano le due gare di Premier League inglese. Le partite, entrambe alle 21, vedono la vittoria del Newcastle e del Manchester United.

West Ham – Newcastle

Vince in trasferta per 5-1 il Newcastle contro il West Ham. A sbloccare la gara ci pensa Callum Wilson al minuto numero 6. Il raddoppio lo realizza Joelinton al tredicesimo minuto di gara. Al minuto 40 i padroni di casa accorciano le distanza con Kurt Zouma. Ad inizio secondo tempo arriva la doccia fredda che spegne gli entusiasmi: Calum Wilson, minuto 46, sigla il 3-1 e condanna il West Ham. Lo svedese Isak cala il poker al minuto 92 e Joelinton cala la matita nel finale. Al termine del match I padroni di casa restano fermi a 27 punti, posizionandosi quindicesimi (a pari punti con il Bournemouth diciottesimo). Capitol diverso per il Newcastle che, con 53 punti, si posiziona terzo.

Manchester United – Brentford

Vince per 1-0 in casa la squadra di Ten Hag. Allo United basta il gol di Rashford (minuto 27) per ottenere la sedicesima vittoria stagionale. Al termine dell’incontro, i padroni di casa raccolgo 58 punti (come il Newcastle) e si collocano al quarto posto in classifica. Gli ospiti, invece, restano a 43 punti, e si posizionano noni in Premier League