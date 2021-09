Premier League, nuovo assalto del City per Harry Kane

Ci ha provato fino all’ultimo in estate Pep Guardiola a portare il centravanti del Tottenham Harry Kane a Manchester, ma le alte richieste degli Spurs hanno fatto arenare una trattativa che sembrava ben avviata, anche per la volontà del capitano inglese di lasciare “casa sua” dopo molte stagioni per andare a vincere qualcosa altrove.

Secondo quanto riportato da ESPN, i Citizen però faranno un altro tentativo nel mercato di gennaio, con Guardiola che lamenta da mesi la mancanza di un bomber da 25-30 gol a stagione.

OMNISPORT | 18-09-2021 14:32