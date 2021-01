Premier League, Patrick Cutrone potrebbe tornare in Italia

Dopo aver concluso in anticipo il suo periodo in prestito alla Fiorentina, Patrick Cutrone ha fatto ritorno al Wolverhampton, in Premier League, per continuare il suo processo di crescita. Fino a qui, però, il giovane talento delle giovanili rossonere ha sempre trovato poco spazio in Premier League, e non si esclude un altro prestito.

È di questi giorni infatti la notizia secondo la quale il Wolverhampton stia cercando un altro centravanti per rinforzare il proprio reparto offensivo, e va da se che lo spazio per il giovane italiano si ridurrebbe ancora di più. Secondo Sky Sport, non è dunque escluso un suo rientro in Italia, dove il Parma di mister Roberto D’Aversa lo accoglierebbe a braccia aperte.

Allo stato attuale delle cose non c’è ancora una vera e propria trattativa, ma il club Ducale monitorerà da vicino la situazione dei Wolves per capire se ci sarà o meno spazio di manovra.

OMNISPORT | 21-01-2021 18:48