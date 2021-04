Premier League, Paul Pogba lancia una bordata a José Mourinho

Paul Pogba non le manda a dire e torna a parlare dell’ex tecnico dei Reds, il portoghese José Mourinho, affrontato e battuto domenica per 3 a 1.

Tra i due, ed è cosa ormai nota, i rapporti sono tutt’altro che sereni con una tensione palpabile (con battibecco in allenamento nel 2018) anche prima dell’esonero dell’allenatore, ex Inter, dalla panchina dello United nel dicembre 2018, nonostante fosse poi stato lo Special One a volere il francese tra i suoi.

In una intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’ il centrocampista francese ha fatto un paragone, che per lui in realtà non può esistere tra il suo attuale tecncico e l’ex.

Solskjaer non andrebbe mai contro i giocatori. Potrebbe non schierare un calciatore in campo, non sceglierlo per la sua rosa, ma non li metterebbe mai da parte come se se non esistessero più. Questa è la differenza tra Mourinho e Solskjaer. Forse i suoi metodi funzionano meglio perché è più vicino ai giocatori. Ogni allenatore ha il suo modo di allenare e di trattare i giocatori, sei tu calciatore a doverti adattare. A volte non funziona, altre volte sì.

Attualmente il Manchester è secondo in Premier e si è qualificato alle semifinali di Europa League dove affronterà la Roma.

Un tempo però Pogba ammette di aver avuto un buon rapporto con Mourinho: “Per un periodo ho avuto un ottimo rapporto con José e tutti lo hanno visto. Ma poi arriva il giorno, magari proprio quello successivo, e non capisci cosa sia successo. Questa è la cosa strana che ho avuto con lui e non so nemmeno spiegarlo, perché non lo so nemmeno io”.

Parole che alimentano ancora di più la tensione che c’è stata dopo la partita tra United e Tottenham e dopo le parole di Mourinho: “Abbiamo vinto la partita, lui ha perso e non ne vuole parlare di questo. Preferisce parlare magari del padre di qualcuno. È una cosa molto da Mourinho, lo sanno tutti”.

OMNISPORT | 16-04-2021 15:23