Premier League, tris del Liverpool all'Emirates Stadium

Vittoria importantissima per il Liverpool di Jurgen Klopp, che con 3 gol nella ripresa stende in casa l’Arsenal di Mikel Arteta e torna miracolosamente in corsa per il 4° posto, causa incredibile KO del Chelsea contro il WBA.

Il Liverpool non otteneva due successi consecutivi in Premier League da dicembre, e questa sera era probabilmente l’ultima occasione per inseguire il sogno qualificazione alla prossima Champions League. Sul campo dell’Arsenal la squadra di Klopp per un tempo rimane sullo 0-0, ma nella ripresa nel giro di 4 minuti piazza l’uno-due a firma Jota prima e Salah poi che cambia le cose in questo finale di stagione. La doppietta finale del portoghese suggella un’ottima prestazione e un’occasione d’oro per gli uomini di Klopp.

Con questo successo, e con la sconfitta del Blues, il Liverpool torna a -2 in classifica dal 4° posto. Grazie a questo successo la Premier League torna ad avere un minimo di interesse nella lotta Champions, in quanto per la vittoria finale del Manchester City manca solamente la matematica certezza.

OMNISPORT | 03-04-2021 23:20