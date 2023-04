Premier League, tutto pronto per Pochettino al Chelsea

Mauricio Pochettino si avvicina sempre più al ritorno in Premier League. Il Chelsea è pronto ad affidarsi a lui per ripartire dopo una stagione disastrosa

26-04-2023 17:57

Secondo le indiscrezioni di Sky Sports è in via di chiusura la trattativa tra il Chelsea, alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Graham Potter e la parentesi Frank Lampard, e Mauricio Pochettino, che ritornerebbe così in Premier League dopo l’esperienza al Tottenham tra il 2014 al 2019.

L’allenatore argentino di origini piemontesi è fermo dalla scorsa estate, dopo l’esonero targato PSG: Espanyol, in cui ha militato per 200 gare, e Southampton le altre panchine su cui si è seduto. L’accordo con i ‘Blues’ dovrebbe essere annunciato la settimana ventura, una volta impostato il calciomercato e definito lo staff tecnico che lavorerà con lui a Stamford Bridge: decadono così le piste che portavano a Julian Nagelsmann, appena ‘silurato’ dal Bayern Monaco, e a Vincent Kompany, che dopo aver guidato l’Anderlecht ha preso le misure del calcio inglese con il Burnley.

Non è un profilo che spariglia le carte sul tavolo quello di Mauricio Pochettino, perché era uno dei nomi avvicinati al Chelsea già ai tempi dell’esonero di Thomas Tuchel, che tanto ha condizionato la stagione londinese (nessun trofeo e la qualificazione in Champions gettata alle ortiche, con un distacco di 20 lunghezze dalla quarta posizione detenuta dal Manchester United, che ha tra l’altro giocato una partita in meno): dopo qualche rifiuto ad altre offerte europee, Pochettino, che ha alzato a Parigi tre trofei (Ligue1, Coppa Nazionale e Supercoppa francese), è pronto a tornare in pista; sarà interessante in ottica calciomercato scoprire le sue idee in merito all’ampia e svalutata rosa teoricamente a disposizione, a partire da Joao Felix o Romelu Lukaku per esempio.